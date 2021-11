C

alificar a los grupos de la delincuencia organizada que hay en México como organizaciones terroristas no sólo encierra un error conceptual, sino que dista mucho del contexto mexicano, a diferencia de la presencia más evidente en Estados Unidos y la forma en que operan en nuestro país.

Si bien, como ha sido señalado por la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, la principal amenaza para la nación en relación con el lavado de dinero es la delincuencia organizada, seguido por el nivel de recursos ilícitos generados por el país y la corrupción, tal como arroja dicho diagnóstico, dentro del territorio nacional no se han suscitado casos de terrorismo ni se ha detectado algún tipo de transacción que pudiera dar lugar a una investigación relacionada con este fenómeno delictivo. Tampoco se ha identificado la existencia de combatientes terroristas. Sin embargo, la posición geográfica y la porosidad de las fronteras, así como la existencia de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) abren la posibilidad de que México sea utilizado como plataforma financiera del terrorismo internacional, lo cual ni siquiera nos lleva a suponer que las bandas que operan son equiparables con grupos conocidos.

Que la delincuencia organizada represente la mayor amenaza en nuestro país obedece, principalmente, a la diversificación de la cartera de operaciones ilícitas generadas por esas agrupaciones, además de la proveniente del tráfico de drogas, como son el abanico de delitos que generan grandes recursos para sus organizaciones como la extorsión, el secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y trata de personas, entre otros. En este sentido, a su capacidad financiera y económica para lavar dinero por esas actividades ilícitas, se puede continuar con el financiamiento de sus redes de criminalidad. He aquí que el componente económico representa el mayor aliciente para este tipo de grupos delictivos, y no necesariamente lo es para terroristas, que como su nombre lo indica, buscan provocar un estado de terror en la población o en un grupo de personas en particular para propósitos más políticos, ideológicos, raciales, étnicos, religiosos o de cualquier otra naturaleza a los que se puede invocar para justificar sus actos.1

Y precisamente, si se toman en cuenta las vulnerabilidades del sistema de prevención en materia de financiamiento al terrorismo en nuestro país, entre las acciones emprendidas por el gobierno de México, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante este año se generó un protocolo de intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia a fin de actuar de manera coordinada en la detección y combate de posibles casos relacionados con financiamiento al terrorismo, a propósito de la posición geográfica que guarda el país e interrelación que se tiene con Estados Unidos y la Unión Europea, que son blancos prioritarios para el terrorismo internacional.