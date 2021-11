Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 2 de noviembre de 2021, p. 11

La revisión de cuatro contratos de adjudicación directa en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la compra de medicamentos en 2020 –cuyo monto revisado fue de mil 980 millones de pesos en el segundo informe a la Cuenta Pública 2020– arrojó que de los convenios con los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Merck Sharp & Dohme Comercializadora, Pfizer y Sanofi Aventis de México, 66 millones de pesos aún se encuentran sin aclarar.

El instituto también adquirió vacunas por 164 millones de pesos que no fueron ocupadas durante su vida útil y toda vez que no se realizó el canje de éstas conforme a la normativa ; tampoco aplicó penas convencionales ni deductivas por 59 millones 382 mil; además no tiene, en algunos casos, la documentación soporte de los pagos por las vacunas recibidas en los almacenes delegacionales del organismo de salud.

El informe señala que con la revisión de la cuenta pública 2020, así como de los registros contables y presupuestales, “se determinó que el IMSS no cuenta con la integración por contrato de los pagos que conforman el monto presentado como pagado en el Estado Analítico de Egresos, y se observaron diferencias entre las existencias al 31 de diciembre de 2020 y el saldo presentado en la cuenta de almacén de vacunas.