Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 2 de noviembre de 2021, p. 8

Los resultados de un nuevo estudio sobre la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V, aplicada a más de 400 mil personas en Argentina, confirmó que el riesgo de infección por el coronavirus disminuyó 88 por ciento y la mortalidad bajó 97 por ciento en adultos mayores de 60 años y más, que recibieron el esquema completo de dos dosis.

La investigación en el mundo real se publicó en The Journal of the American Medical Association, informó el Fondo Ruso de Inversión Directa. Incluyó a más de 660 mil personas mayores de 60 años, residentes en Buenos Aires, que tienen los biológicos Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm.

El análisis estadístico se realizó del primero al 15 de junio de 2021 y del total de participantes, 63 por ciento tenía la vacuna rusa.