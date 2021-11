“En un camino de terracería que conduce al ejido Echegaray el personal de la Guardia Nacional se encontró de frente con una camioneta pick up, a cuyo conductor se le marcó el alto por medio de señales audibles y visibles para efectuar una revisión preventiva. Contrario a las instrucciones, el operador intentó embestir a los elementos, acelerando la marcha. Ante esa respuesta y al ver en riesgo inminente su integridad, (los uniformados) accionaron sus armas, logrando la detención del vehículo 50 metros adelante”, señaló.

Dentro de la camioneta había cuatro lesionados y una persona sin vida. El resto intentó huir, pero fueron detenidos. A nueve migrantes –añadió– se les canalizó al Instituto Nacional de Migración y el conductor quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

La corporación federal afirmó que los efectivos involucrados, su armamento y equipo quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos. Y la fiscalía del estado informó que dentro de la camioneta se encontraron un arma de fuego larga y un cargador, también asegurados.

“El tema no es si venían o no en la caravana, sino que hay un muerto. Si venían o no con polleros es lo de menos”, puntualizó García Villagrán.