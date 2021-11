También –recordó Guterres– es necesario que se termine de desarrollar el Acuerdo de París. En concreto, que se termine de acordar la aplicación del artículo 6, el que hace referencia a los mercados de carbono como una herramienta para luchar contra el calentamiento y que no se sigan utilizando como mercadeo.

Y esto tiene que cambiar , por eso pidió a las 197 delegaciones y a los 120 mandatarios presentes que revisen sus planes y políticas climáticas, que sean más ambiciosos para poder asegurarnos de que la temperatura del mundo no subirá más allá de los 1.5 grados a finales de siglo.

Falta un minuto para medianoche y tenemos que actuar ahora. Si no nos tomamos en serio el cambio climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros hijos lo hagan mañana. Nos juzgarán con amargura y tendrán razón , añadió el premier británico.

La sesión inició con la interpretación de una joven con su gaita de una canción tradicional de la cultura celta. Después se emitió un breve documental para insistir en que la Tierra es el único lugar que tenemos para vivir , para que finalmente tomara la palabra Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión del encuentro, que inició su discurso con una imagen que sorprendió a la audiencia: les pidió que recordaran o se imaginaran a James Bond atado a una bomba de tiempo tratando desesperadamente de desactivarla. Estamos en una situación similar y esto no es ficción , afirmó.

El presidente de China, Xi Jinping, con mucho el mayor país emisor de gases de efecto invernadero, dijo en un comunicado escrito que los países desarrollados no sólo deberían hacer más, sino también apoyar a las naciones en desarrollo para que lo hagan mejor, refirió Reuters.

Después tomó la palabra Brianna Fruean, una campesina de Samoa, quien explicó las consecuencias devastadoras que hay en las islas pequeñas: Todos ustedes tienen hoy el poder de ser mejores, de encerrarse en los cuartos de negociación para salvarnos, tienen las herramientas para hacerlo. Si están aquí hoy ya saben lo que está haciendo el clima en nuestros pueblos. Tienen la oportunidad de hacer lo correcto .

Sorprende Bolsonaro

Desde el Amazonas brasileño, de Rondonia, viajó a Glasgow la joven activista Txai Suruí, quien recordó a los mandatarios que la Tierra ha hablado y nos está diciendo que el tiempo se agota . Recordó cuando su padre le dijo que había que escuchar a las estrellas, a las montañas, a las flores.

Y si las escuchamos y las observamos, podemos ver que la tierra está muriendo y que no tenemos más tiempo. Que necesitamos un cambio global y lo necesitamos ahora. Y que mientras muchos de ustedes han cerrado los ojos a esa realidad, muchos compañeros nuestros han muerto defendiendo a la tierra, a nuestros pueblos .

Ella misma se sorprendió cuando unas horas más tarde tomó la palabra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien fue sumamente fustigado por su política criminal con el medio ambiente, cuando éste afirmó mediante un video ante la plenaria que en la lucha contra cambio climático, Brasil siempre ha sido parte de la solución y no del problema, porque hemos actuado con responsabilidad y adoptando soluciones urgentes .

Unas palabras que sorprendieron a más de un científico y activista, sobre todo porque el mandatario brasileño es señalado como uno de los más letales para el medio ambiente y la conservación del Amazonas.

El naturalista y documentalista David Attenborough, que se ha dedicado a lo largo de su vida a explorar la vida de los océanos y la naturaleza, insistió en que estamos ante una oportunidad para crear un mundo más igualitario y más estable . Por eso advirtió a los gobernantes: los estaremos observando y tomaremos nota de lo hagan o dejen de hacer .

La joven campesina de Kenia Elizabeth Wathuti cimbró el salón de plenarias con su mensaje directo y sentido: me he preguntado una y otra vez qué les podría mover, que podía decir para hacerlos reaccionar. Pero mi historia sólo la entenderán y la sentirán si abren su corazón. Nuestras casas están destruidas, nuestros animales están muriendo, nuestros niños están sufriendo. Pero esto sólo lo podrían entender si abren su corazón. Espero que lo hagan , afirmó, antes de pedir un minuto de silencio por los millones de personas que no han podido contar su historia .

En su último discurso como canciller alemana en este tipo de encuentros, Angela Merkel afirmó que se trata de cambiar nuestra economía, trabajar, y eso es una transformación integral, y entonces sabremos la mejor manera de organizar la movilidad libre de CO2, la industria libre de CO2 y los procesos libres de CO2 de nuestra vida , agregó.

El boliviano Luis Arce denuncia recolonización

Durante su intervención, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un nuevo proceso de recolonización mundial , al sostener que los países desarrollados tratan de aprovechar la crisis climática global para imponer un nuevo colonialismo del carbono ligado al capitalismo verde .

Lamentó la falta de compromiso real de las principales potencias para atajar la crisis y que esto tendrá consecuencias incalculables en el futuro de nuestros pueblos , y criticó duramente lo que describió como falta de compromiso verdadero del mundo desarrollado para enfrentar la crisis, advirtiendo que las medidas tomadas hasta ahora están muy lejos de lo comprometido hace seis años en el Acuerdo de París.

En su turno, el mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo que es tiempo de pasar de las promesas a la acción, al tiempo que el primer ministro de India, Narendra Modi, anunció que su país anticipa dejar de emitir gases dañinos a la atmósfera para 2070, dos décadas después de Estados Unidos y una década después de China.