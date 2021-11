C

omo todos los años, desde hace más de una década, esta sección presenta sus calaveras, cuyo autor es el profesor Benjamín Cortés Valadez.

Helguera

Hoy la muerte chapucera

en lugar de darnos risa

de cruel se le sataniza

pues nos dejó sin Helguera

que tan admirado era

por sabias caricaturas

de políticas figuras

y todos sus desaciertos;

para honrarlo el Día de Muertos,

aquí están sus sepulturas:

Beatriz Gutiérrez Müller

Sabiéndola historiadora

la interroga ante fiscales:

–“¿Robos de neoliberales

cometidos hasta ahora?”

– Son sin cuenta –rememora;

y la muerte sorprendida

ante la suma reunida

que ha podido recabar,

urgiéndola a continuar

la deja seguir con vida.

Andrés Manuel López Obrador

La huesuda confundida

diciendo tengo otro dato

en vez de ser el mandato

le va a revocar la vida

y él ante la cruel medida

de lástima, Margarito,

verbalmente y por escrito

a oposición decepciona

pues le dice a la pelona:

Lo que diga mi dedito .

Claudia Sheinbaum

Al ver que en la capital

Claudia reponía derechos

que quedaron tan maltrechos,

la parca la hizo rival:

“Le armaré su funeral,

¿cómo que equidad fomenta?”,

pero fue mayor su afrenta

por sus mortales intentos

cuando oyó el grito de cientos:

¡Presidenta! ¡Presidenta!

Marcelo Ebrard

Marcelo ya era carnal

desde antes que los magnates

por votos se hicieran cuates

de los pobres por igual

y así el canciller, triunfal,

después de ser destapado

no contaba que su hado

sería irónico en exceso

pues se le vio en su deceso

en un ataúd dorado.

Tatiana Clouthier

Del ocaso de los seres

y de una buena gestión

se escucha en una ocasión

plática entre dos mujeres

que comprenden sus deberes:

dice Tatiana: “Si inerte,

bienvenida seas tú, muerte”.

y ésta le contesta, ufana:

“Llega al 24 sana,

la economía está más fuerte”.

Rocío Nahle

La muerte huachicolera

dijo al mirar a Rocío:

Su honestidad no es lo mío

y quiso ponerse fiera

pero fue larga su espera

y sus intenciones locas

porque ella fiel como pocas

puso cero a su falsía

y desplegando energía

se le escondió allá en Dos Bocas.

Felipe Calderón

Se fue a Glasgow confundido,

pensó en veintitantas copas

pero no era de eso y ¡sopas!

quedó crudo y bien dormido;

la flaca ahí le hizo el nido

pa’ que no ande de metiche

y en cualquier lugar no fiche;

tuvo al final compasión

pues le puso en su cajón

su tequila de fetiche.

Ricardo Monreal