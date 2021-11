Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de noviembre de 2021, p. 27

Colima, Col., La morenista Indira Vizcaíno Silva rindió protesta como gobernadora. La primera mandataria estatal emanada de un partido distinto al Revolucionario Institucional anunció que su administración pagará las tres quincenas adeudadas a casi 5 mil burócratas por la gestión de su predecesor, Ignacio Peralta Sánchez; asimismo, se comprometió a acabar con la corrupción e investigar a los responsables del manejo financiero en la entidad.

La morenista es la segunda mujer que gobierna el estado después de Griselda Álvarez Ponce de León (1979-1985). Protestó a su cargo ayer en el teatro Hidalgo, designado por el Congreso local recinto legislativo.