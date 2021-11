Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Martes 2 de noviembre de 2021, p. a10

Lionel Messi, el astro que perdió el Barcelona, admite que le gustaría volver a vestir los colores del club catalán, pero también responde tajante a las declaraciones que hiciera el presidente del club culé, Joan Laporta, en el sentido de que le habría gustado escuchar al argentino decir que se quedaba a jugar gratis.

Nadie me pidió jugar gratis , afirma Messi, ahora estrella del París Saint Germain; me parece que están fuera de lugar las palabras del presidente Laporta .

Messi aseguró que su deseo era seguir en Barcelona. El jugador y su familia querían quedarse en la Ciudad Condal, pero las negociaciones se tensaron. Como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme , reitera Messi en una entrevista para el diario barcelonés Sport; se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema, pero nunca que jugara gratis .

Las declaraciones de Laporta, sin embargo, dejaron en una posición incómoda al astro argentino. Las palabras de Laporta me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias , reclamó Messi; esto hace pensar a la gente, o genera dudas que no me merezco .

No obstante, tiene claro que tanto él como su familia quieren vivir en Barcelona y que le gustaría regresar al FC Barcelona para ayudar al club.