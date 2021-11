Expresó que los asesinatos de mujeres no son cifras. Tenemos rabia e indignación, pero un espíritu de lucha que nos parece fundamental, ya que participamos desde el acompañamiento a madres de desaparecidas y desaparecidos, así como a víctimas de feminicidio y de luchan por justicia .

Otra de las asistentes recordó que a diario en México más de 10 mujeres son asesinadas por violencia de género. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2021, los feminicidios se incrementaron ocho por ciento respecto del mismo periodo del año pasado.