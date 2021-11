Alonso Urrutia

¿Alguna vez te has sentido discriminado por ser indígena/afrodescendiente/color de la piel/tu preferencia sexual? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son los problemas relacionados con la violencia? Desapariciones, secuestros y asesinatos/inseguridad que viven las mujeres y feminicidios/robo o inseguridad. Desde la pandemia, ¿qué ha cambiado en tu vida?

Éstas son algunas de las preguntas que se incluyeron en las boletas de la consulta infantil y juvenil que a partir de hoy realizará el Instituto Nacional Electoral.

El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, mencionó que en esta novena consulta se incluye la participación de niños y adolescentes a quienes se les preguntará sobre medio ambiente, derechos humanos y bienestar.

En esta ocasión se introdujeron algunas novedades, como la identificación sexual a través de las posibles respuestas a la pregunta ¿Cómo te identificas? Niña/mujer; Niño/hombre; No me identificó con ninguno de los dos . En los cuestionamientos sobre la identidad se incluyen opciones sobre el lugar de residencia (casa/ albergue/calle); ¿Trabajas? ¿Recibes un pago por tu trabajo? ¿Te obligan a trabajar?

Faz informó que será la consulta más extensa de todas, pues se realizará entre el 1º y el 30 de noviembre con la principal innovación de que ahora se incorpora el voto electrónico. Podrán participar desde cualquier dispositivo móvil y por primera ocasión (lo harán) niños de entre 3 y 5 años , además de 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años de edad.

Para ello se instalarán 19 mil 517 casillas (17 mil 795 en planteles y mil 722 itinerantes), entre el 16 y el 22 de noviembre, en tanto que el resto del mes se accederá vía electrónica en el portal del INE. El costo de este ejercicio, acotó Faz, no es gravoso para el órgano electoral porque no se imprimieron boletas, ya que en las casillas habrá dispositivos electrónicos con los que ya contaba el INE y no se contrataron capacitadores, pues se atenderán con personal del propio instituto.