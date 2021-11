C

onocí a Marcela Lagarde en la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado; la colega Beatriz Bueno la llamaba Elvira Ríos , al rememorar a una famosa cantante de boleros que tenía una voz grave y susurrante. En aquel tiempo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia estábamos picados de una avispa marxista que nos hacía ver el futuro como algo no solamente deseable, sino muy próximo. Estábamos en los albores de un potente movimiento estudiantil.

Lo que llamaba la atención en Marcela no sólo era su inteligencia, sino también una sensibilidad muy desarrollada ante los problemas que padecían los trabajadores de México, en particular los pueblos originarios. Todavía como estudiante empezó a escribir textos en los que despuntaba una mentalidad exploradora de posibles soluciones a padecimientos de las poblaciones explotadas y oprimidas en nuestro país. Ya como profesionista se empeñó en generar controversias y en ellas no dejó de criticar a viejos indigenistas como el propio doctor Aguirre, Ricardo Pozas y varios más.

Pero había algo que inquietaba primordialmente a Marcela, y en esto tuvo importancia sustancial el movimiento estudiantil de 1968, en donde descubrió la protuberante presencia de conjuntos de mujeres activistas y luchadoras sociales; se percató de que no había que esperar el gran día en el que se impusiera la democracia auténtica o el socialismo radiante donde los problemas de cada uno de los grupos de Los Condenados de la Tierra podían solucionarse de inmediato. Pero en 1968 se dio cuenta del aquí y el ahora, del renacimiento de las mujeres como agentes de sus propias potencialidades: ¿Quién dice que en el interior de una simple ama de casa no existe una Juana de Arco en potencia?

El 20 de octubre de 2021 presentamos bajo el patrocinio de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto de Nacional de Antropología Social el más reciente libro de Marcela: Claves feministas para la autoestima de las mujeres, publicado por Siglo XXI Editores. Lo que llama la atención en el texto es que los secretos a los que se refiere distan mucho de emparentarse con los que recetan los libros de la llamada autoayuda que pululan en centros comerciales; el lamentablemente fenecido Carlos Monsiváis me informó que esos ejemplares se vendían prolijamente para ser consultados por personas en diferentes grados de desesperación y sólo ayudaban a adaptarse a un sistema social de forma adecuada e idónea. Pero esta marceliana antropóloga lo primero que proclama es que las mujeres son seres que han vivido para los otros y no para ellas mismas. Las mujeres tienen que realizar autodescubrimientos que potencien lo que no se les ha permitido desarrollar por la plaga milenaria del patriarcalismo. En contraposición a las tesis del estructuralismo, sostiene que lo personal es político, que la autoestima es un reconocimiento pleno de lo que se puede ser y debe ser, de transitar por los caminos de una trascendencia que ha sido negada.