Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 1º de noviembre de 2021, p. 4

La cumbre de cambio climático de este año ocurre en el contexto de una pandemia como la del Covid-19, que es un ensayo de lo que van a ser los eventos extremos, catastróficos , y que van a seguir ocurriendo. No se sabe en qué momento se presentarán fenómenos de este tipo, si serán globales, diferentes o varios al mismo tiempo, pero esto hace evidente que se requiere un compromiso más preciso de los países, advierte Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).

La pandemia es un resultado del desequilibrio que hemos hecho en el ambiente y que ahora tuvo esta manifestación global , y era algo predecible, señala en entrevista ante el inicio de la 26 conferencia de las partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual se realiza tras la cancelación en 2020 a causa del Covid-19.

Martínez apunta, como opinión personal, que ha llegado el momento en que los participantes, no Estados, sino las grandes trasnacionales o empresas de energía, que también pueden contribuir a la reducción de emisiones, sean llamadas a obligaciones, pues ahora son voluntarias sus contribuciones y en términos económicos ellas lo pueden hacer. En las COP no se ha entrado a hablar de las industrias y hay iniciativas que reúnen a muchos integrantes del sector privado, pero son voluntarias, difícilmente habrá una obligación, dice.

Explica que México planteará, entre otros puntos, que se aumente el financiamiento internacional para las naciones vulnerables, ya que el que está ofrecido de 100 mil millones de dólares, si no tiene mecanismos más ágiles y transparentes y si no se aumentan los montos en donde se requiere, no van a alcanzar.