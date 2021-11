E

l presidente López Obrador se comprometió a que todos los adultos mayores de 18 años estarían vacunados en el mes de octubre que acaba de terminar. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una mañanera en Campeche, dijo que la meta fue cumplida. Dio estos datos: “En general mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto de 500 mil dosis o más por día, en algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día, esto en forma acumulativa nos ha llevado a más de 125 millones de dosis aplicadas que representan más de 74 millones de personas en este momento; 81 por ciento de las personas ya tienen la vacunación con el esquema completo, la cobertura general es de 83 por ciento con la variabilidad que se da de acuerdo con las condiciones de vida tanto físicas como sociales; en las distintas entidades federativas llegamos ya a 83 por ciento y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. En ese sentido hay un éxito completo. También tenemos que en los 2 mil 470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna a todas las personas adultas de 18 años y más. ¿Qué sigue? El operativo de vacunación no se detiene hasta que completemos a todos, tenemos que completar la segunda dosis. Tenemos vacunas suficientes… casi 250 millones de dosis que nos alcanzan para vacunar a 132 millones de personas en un país que tiene 126 millones de habitantes; es decir, tenemos vacuna completa para todas y todos. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años”. Hasta ahí el informe de López-Gatell. La población adulta vacunable es de 89 millones de personas. De ese universo, 83 por ciento ya recibió al menos una dosis, pero aún faltan. A eso se refiere López-Gatell cuando dice que 74 millones ya fueron inmunizados; 15 millones están rezagados. Cuando López Obrador hizo el compromiso no tomó en cuenta a la gente que rechazaría la protección, y suman millares. Aunque no se haya alcanzado a 100 por ciento de la población adulta todavía, la campaña es un éxito.

