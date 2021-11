El Politécnico no se queda atrás en los resultados que produjo el periodo neoliberal en el país. Del lema, cuando fue fundado, La técnica al servicio de la patria , en esa etapa neoliberal de 36 años, la frase pasó a ser La patria al servicio de los tecnócratas , como fue el suceso emblemático del ex presidente Ernesto Zedillo, egresado del IPN, que hizo de la deuda privada de los oligarcas banqueros en deuda pública, con el triste y célebre episodio antinacional del Fobaproa.

a fiesta del día de los ancestros tiene más de 3 mil años de realizarse y es una de las más antiguas de la humanidad. Es una celebración a la vida y a la unión indisoluble con nuestros difuntos y nuestros ancestros civilizatorios. La colonización católica, al no poder desaparecer la celebración, la hizo suya y la llamó el Día de los Muertos, pero no están muertos porque vienen a estar con nosotros. Los difuntos directos y los ancestros sólo mueren con el olvido.

Por otro lado, y en relación con lo académico, la gestión del punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, Legislatura 58, para crear el Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del 14 de abril de 2003, no fue aceptada por los ex directores Enrique Villa Rivera y Yoloxóchitl Bustamante Díez por no estar entre las prioridades del IPN . Esto fue en pleno proceso del impulso de la reforma energética. No consideraron que Pemex y el IPN fueron creaciones, esto es, hijos de Lázaro Cárdenas del Río.

Así se condujeron los ex directores neoliberales del Politécnico, denunciados en su momento en su Consejo General Consultivo.

Rubén Cantú Chapa

Después de un año de solicitarla, no ha recibido su pensión

C. Javier May Rodríguez,

secretario de Bienestar:

Soy un adulto mayor (70 años) del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Realicé mi solicitud para la pensión universal y el 18 de octubre de 2020 recibí mi tarjeta bancaria para cobrarla. El número de registro es 868517. A un año de distancia, no he recibido ningún depósito. Solicito su intervención para recibir esta pensión, que muchísima falta me hace.

Mi número de teléfono es 762-101-3226.

Jesús Hernández Gantes

Los libros ocultos de la UNAM

Ante el señalamiento del Presidente acerca del silencio de la UNAM frente el saqueo del país por una élite corrupta, el secretario general de esta institución, Leonardo Lomelí, mencionó 120 libros y publicaciones, desde hace 25 años, que advirtieron el cambio de rumbo de la economía y criticaron el modelo neoliberal, pero elude mencionar que estas publicaciones son enviadas a bodegas, lo que impide de manera deliberada su difusión, precisamente por la crítica que contienen.

Como las autoridades no pueden censurar las investigaciones ni influir en las dictaminaciones, secuestran las publicaciones, que no llegan al público general.

Las bodegas de la UNAM están llenas de las publicaciones que contienen críticas al neoliberalismo. Esta política es la practicada también en el INAH.

El pueblo nos paga para investigar la realidad nacional, pero las publicaciones sirven sólo para acumular puntajes personales.

Manlio Barbosa Cano