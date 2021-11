Antonio Heras, Cristian Díaz y Mireya Cuéllar

Corresponsales Y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Lunes 1º de noviembre de 2021, p. 30

Los morenistas Marina del Pilar Ávila Olmedo y Rubén Rocha Moya asumieron ayer las gubernaturas de Baja California y Sinaloa, respectivamente. La ex alcaldesa de Mexicali se comprometió a demostrar lo que las mujeres podemos hacer, a romper el techo de cristal, a que se reconozca lo que las mujeres hacemos , y el ex senador a trabajar con las bases de la Cuarta Transformación; aseguró que no habrá perseguidos políticos y anunció siete compromisos que hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ávila Olmedo, la primera mujer en gobernar Baja California, rindió protesta ayer por la tarde para iniciar labores a partir de este lunes. La maestra en administración y derecho públicos, de 36 años, ex diputada federal, con un embarazo de siete meses, sustituye a Jaime Bonilla Valdez, también de Morena, quien realizó actos de despedida en Ensenada y Tijuana, de tal forma que no acompañó a su sucesora. Además, declaró semáforo rojo por los casos activos de coronavirus, lo que limitó el aforo del acto protocolario.

La mexicalense comentó que es el momento de conciliar nuestras diferencias, de hacer un gobierno que multiplique . Consideró que no puede haber desarrollo económico sin bienestar. Invitó a voces diversas, críticas y constructivas; igualmente, advirtió que no tolerará la corrupción, las mentiras ni el robo. Del mismo modo, previó presentar una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A la ceremonia, realizada en el Centro Estatal de las Artes (Ceart) de Mexicali, acudieron Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, entre otras personalidades de ese partido. Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, concurrió en representación del presidente López Obrador.