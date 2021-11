Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 1º de noviembre de 2021, p. 25

La preocupación por la alta inflación, una nueva ola de Covid-19 y el potencial de la depreciación del peso mexicano se extiende entre los inversionistas en México, según una encuesta elaborada por UBS Investor Sentiment.

De acuerdo con el sondeo más reciente de UBS a inversionistas mexicanos, 67 por ciento de los entrevistados consideran lo primeroel principal riesgo, dado que el shock inflacionario reduce el poder ad-quisitivo de las inversiones y de los consumidores, por lo que ahora lo más importante es prever cuál será la duración de la escalada de precios y cómo reaccionarán los mercados y las autoridades bancarias.

El segundo peligro que ven a corto plazo es una nueva ola de coronavirus, pues se acerca el fin de año y la época invernal. Y es que pareciera que la pandemia ya es un asunto del pasado, ante el semáforo verde en gran parte del país, y que ya no representa un riesgo ni para la salud ni para la economía.

Por desgracia para seis de cada 10 inversionistas no es así, según los hallazgos de UBS. El virus sigue siendo un factor de riesgo que no se puede olvidar por un tiempo prolongado. Y, de hecho, hay algunas naciones en las que la cuarta ola ya está a la vista. En México ante la temporada invernal, las autoridades de salud no descartan una cuarta ola de Covid-19, aunque menos letal dada la existencia de vacunas y la inoculación.