Josefina Quintero M

Periódico La Jornada

Lunes 1º de noviembre de 2021, p. 33

La administración de Sandra Cuevas se negó a informar el costo total y las partidas presupuestales que se utilizaron para el pago de los festejos que realizó tras asumir el cargo de titular de la alcaldía Cuauhtémoc el primero de octubre.

En respuesta a una solicitud realizada vía transparencia, las áreas administrativas argumentaron que no cuentan con ningún contrato celebrado , pese a que fue un acto público organizado por la titular en la explanada de la alcaldía.

La directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la alcaldía, Dafne Yanahí Parada, argumentó que la toma de protesta se realizó en el Congreso de la Ciudad de México y que, por lo tanto, no se contaba con la información solicitada.

Sin embargo, en la solicitud de información se especificaron claramente la fecha, hora y lugar del evento cuestionado, es decir: primero de octubre, 20 horas y la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc ubicada en Aldama y Mina S/N.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la toma de protesta se llevó a cabo en el Congreso la Ciudad de México, motivo por el cual me permito precisar que no se cuenta con información de ningún contrato celebrado con este Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, dentro de los expedientes de esta dirección , señala la respuesta firmada por Parada y con número 92074321000104.

La noche del viernes primero de octubre se montó un escenario en las inmediaciones de la alcaldía para festejar el inicio de la nueva administración. Alfombra roja, luces de neón, una carpa en la cual se ofrecieron bebidas y bocadillos, además de equipos de sonido, pantallas y juegos pirotécnicos formaron parte de la celebración.