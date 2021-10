Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 31 de octubre de 2021, p. 9

El país se encuentra en un momento histórico en cuanto a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues ya suman cinco entidades los que han despenalizado el aborto: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Baja California (BC), destacó Ydalia Pérez Fernández, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU).

En un taller organizado por el Museo de la Mujer, expuso que la reforma en la materia al Código Penal en Baja California, que fue aprobada el pasado viernes, viene a oxigenar muchísimo esta entidad fronteriza, donde hay muchas mujeres que se encuentran en situaciones muy complicadas, entre ellas migrantes, que no tienen los recursos para viajar a otros estados para acceder a un aborto.