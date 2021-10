M

orir durante el virreinato en la Ciudad de México no sólo causaba el dolor de los familiares del difunto, o el gozo de los herederos que, tras el estertor de la muerte de a quien el dinero y la fortuna llegó antes que a ellos, se volvían ricos de un momento a otro, algo que, antes de suceder, era anhelo y tema de conversación zopilotesco y recurrente de juniors barrocos y mirreyes linajudos que fantaseaban con ser sucesores de dinastías fundadas por lejanos ancestros que, a diferencia suya, sí fueron ilustres.

Para entonces, los muertos sepultados eran sólo unos cuantos, los muy distinguidos. Su última morada estaba en el interior de los templos y, cuando los obituarios comenzaron a crecer y el subsuelo de las iglesias a llenarse con los restos de quienes estuvieron y ya no, quedó como única opción ocupar los atrios como cementerio. Esos espacios se volvieron más codiciados que los palacios, y su costo más elevado que el de cualquier metro cuadrado en otra localización. En la Ciudad de México la muerte de quienes no eran ricos o influyentes representó, durante siglos, un serio problema de salud pública.

Como no había dinero ni tierra suficiente para dar sepultura –ya fuera cristiana o no– el destino final de los cuerpos de pobladores comunes era ser amarrados con piedras para no flotar después de que los arrojaran a los canales, acequias, o lagos de la ciudad, por lo que no era extraño, aunque siempre tenebroso, encontrarse con cadáveres en descomposición que, debido a una tormenta o a la simple agitación de las aguas, emergían a la superficie.

Ante esta situación, durante el siglo XVIII el arzobispo –y virrey– Alonso Núñez de Haro, cuya principal preocupación fue la salud –para lo que fundó y protegió hospitales– dispuso la creación de cementerios a las afueras de la Ciudad de México. Consciente de que los cuerpos de los difuntos eran causantes de enfermedades y epidemias, ordenó que los sepulcros estuvieran en lugares elevados y alejados de aquellas aguas que aumentaban su nivel con los muertos que en ellas arrojaban y las lágrimas de las lloronas que los despedían.

Y es que podía o no haber dinero para despedir al difunto, pero lo que no faltaba eran las lloronas, incluso si el muertito no dejaba motivos para que por su ausencia hubiesen sollozos. Desde un té o medio pan, hasta no pocas monedas, costaba conseguir el lamento de una mujer; el monto dependía de qué tan fuerte y mojado fuera el conjunto de lloriqueos y suspiros que profería, y qué tan intenso era el escalofrío que escucharla producía. El ideal es que el lamento fuera lo más parecido al de la Llorona, algo que por más esfuerzos y ensayos nadie logró.