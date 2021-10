Acompañamiento a migrantes, una decisión justa

a supervisión de integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias, como se informó en la edición número 13388 de La Jornada (29/10/21, página 12), es una decisión justa que se toma en un momento particularmente trágico, especialmente para los haitianos, quienes han sufrido discriminación por parte de autoridades brasileñas y chilenas.

El gobierno humanista mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puede hacer la diferencia con relación a Haití, el país caribeño que en 2021 recuerda tres grandes efemérides: 230 años de la Revolución de Esclavos (1791); 217 años de la Independencia (primero de enero de 1804), comandada por Jean Jacques Dessalines, tras una revolución social, antidiscriminatoria, antirracista y antisegregación, así como el 145 aniversario del natalicio de Jean Price Mars, diplomático, médico y patriota (15 de octubre de 1876).

Los pueblos de nuestra América recibimos en el pasado la solidaridad haitiana. Basta estudiar y revisar las páginas del encuentro de Alexandre Petion con el libertador Simón Bolívar para ofrecerle apoyo económico y logístico en su tarea independentista.

Seguramente para las y los funcionarios mexicanos, tanto de la CNDH, como del Instituto Nacional de Migración (INM) será un honor acompañar a las y los haitianos en estas semanas y meses de dolor.

Fernando Acosta Riveros

Calaca confundida

Ya llegó esta Calaca

Y anda muy descontrolada

Anda buscando a la gente

Pa’ llevarla a su morada

Le gustan los liberales

También los conservadores

Pero no le queda claro

Cómo llenar sus panteones

Unos se dicen de avance

Otros son de retroceso

Entre chairos y fifís

A quién le tuerzo el pescuezo

No los puedo distinguir

Se dicen chairos muy liberales

A veces yo me confundo

Pues luego los veo iguales

A la mitad del camino

Yo los voy a interrogar

Pues claro su diferencia

Me da trabajo notar

Me dicen que hay una Cuarta

Y una transformación

Mejor le pregunto al pueblo

Pa’ asegurar mi panteón

Buscando conservadores

De la mafia del poder

Sorpresas te da la vida

Miren lo que hay que ver

Pero de esta no se salvan

Soy decidida Calaca

Aunque mucho se me escondan

De la Cuarta me los llevo

Aunque me quedé más flaca

Buenos programas tiene

Pa’ esos que son de abajo

Y luego pa’ los de arriba

Entender me da trabajo

El gobierno es de todos

Es de pobres y de ricos,

eso dice el Presidente

Pero abajo en mi morada

La justicia es diferente

Benito Mirón Lince

Sobre los Nóbel de Física 2020 y 2021: ¿y Lise Meitner?

Realmente, para mí, ha sido una inmensa alegría el otorgamiento a sir Roger Penrose y a Giorgio Parisi, de los Nóbel de Física 2020 y 2021. Sin temor a errar, se puede afirmar que Penrose es el refundador de la relatividad general. Sin sus métodos globales, junto con Hawking, basados en las variedades diferenciables y los espacios fibrados, la creación de Einstein hubiese permanecido como teoría meramente local, buscando soluciones a las ecuaciones de Einstein, siendo la de Schwarzschild, el modelo ejemplar.