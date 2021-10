Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 31 de octubre de 2021, p. 23

Madrid. El gobierno de Canadá apeló un fallo del Tribunal Federal que ordena indemnizar a niños indígenas que fueron discriminados en la prestación de servicios gubernamentales y se vieron obligados a abandonar sus hogares para tener acceso a los mismos.

El Ejecutivo Justin Trudeau presentó los documentos de apelación en la fecha límite marcada por el Tribunal Federal, que ratificó a finales de septiembre una sentencia de 2016 del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos, que dictaminaba un pago de 40 mil dólares canadienses a cada uno de los menores afectados o sus familias, al no haberse financiado el sistema de bienestar infantil en las reservas.

La ministra de Servicios Indígenas, Patty Hajdu, apuntó que si bien el gobierno apeló la decisión judicial, está trabajando con los grupos afectados para llegar a un acuerdo de compensación antes del final de este año, aplicando un enfoque que sirva mejor a los niños , informó el sábado la cadena canadiense CBC.

El gobierno quiere llegar al consenso fuera de los tribunales, una opción que los representantes de los menores han decidido explorar a partir del próximo lunes 1º de noviembre, con la participación de la Sociedad de Cuidado de Niños y Familias de las Primeras Naciones y la Asamblea de las Primeras Naciones.