Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de octubre de 2021, p. a11

Desde julio de 2019, su última vez en el cuadrilátero, el invicto Rey Vargas vio cómo la pandemia paralizó al mundo y una fractura lo alejó todavía más del boxeo. En ese camino decidió abandonar el cinturón supergallo, que defendió en cinco ocasiones durante tres años. Ya como ex campeón sin derrotas, el de Otumba, estado de México, está de regreso y será en la súper función de Saúl Canelo Álvarez contra Caleb Plant, en Las Vegas el 6 de noviembre. Un retorno deslumbrante.

Estaba ansioso por volver, las circunstancias mundiales y personales no me permitieron pelear desde 2019. Pero ya estoy de regreso en una vitrina que me dará impulso muy importante , declara el ex campeón mexicano, quien ahora incursionará en la división pluma ante Leonardo Baez. “No me desborda la emoción como si fuera un niño por estar incluido en la función del Canelo”, confiesa; es importante, y una gran responsabilidad, pero ya tengo la suficiente experiencia y recorrido para manejar los escenarios y hacerlo con serenidad .

Vargas hizo la última defensa del título supergallo ante el japonés Tomoki Kameda en julio de 2019. En aquel momento la aspiración del mexicano era medirse ante los campeones de otros organismos. Esa puerta, sin embargo, nunca estuvo abierta.