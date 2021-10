Ap

Periódico La Jornada

Domingo 31 de octubre de 2021, p. a10

Madrid. Vinícius Júnior hizo que el Real Madrid no extrañara mucho en el ataque a Karim Benzema. El brasileño facturó un doblete con el que los merengues vencieron a domicilio 2-1 al Elche para recuperar el liderato de La Liga española.

En un sábado donde el Barcelona trató de frenar la caída y apenas consiguió el empate 1-1 ante el Alavés, pero con la pérdida de su goleador Sergio Kun Agüero, quien tuvo que abandonar la cancha y ser trasladado a un hospital con síntomas de mareos. Me dijo que estaba un poco mareado , comentó el técnico interino del Barça, Sergi Barjuan. Me enteré después que lo llevaron al hospital. No puedo decir más porque no sé más .

El atacante argentino fue sustituido a los 41 minutos. Recibió atención de parte del cuerpo médico en la cancha, tras señalar molestias en la parte alta del pecho y la garganta. Luego de pasar un minuto tendido sobre el césped, pudo abandonar la cancha caminando. Reportes de prensa indicaron que el Kun Agüero fue llevado al nosocomio por una ambulancia en el segundo tiempo y hasta el cierre de esta edición no se actualizó el parte médico.

El Barcelona no encuentra consuelo y de poco le sirvió el cambio de técnico y un soberbio gol del holandés Memphis Depay, al no pasar de la igualdad 1-1 en casa ante el Alavés, al comienzo de la era sin Ronald Koeman como entrenador.