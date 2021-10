L

os invitados a dar alguna conferencia éramos felices de viajar a Ciudad Juárez o a Tijuana u a otra ciudad fronteriza a la que nos citaba el joven poeta y director de Cultura, Enrique Cortazar. Después de dar la conferencia que él promovía con tal eficacia que los auditorios se llenaban con más de 500 oyentes, muchos de ellos de pie, Sarah, su mujer, ofrecía una cena en su casa a la que asistían estudiosos de literatura, sociología y política mexicana.

Ni José Emilio Pacheco ni Carlos Monsiváis, ni Carlos Fuentes pensaron jamás en rechazar una invitación de Enrique Cortazar, quien contaba con una capacidad organizativa excepcional para lograr que jóvenes oyentes atiborraran una sala de más de 500 butacas. Así, con su solo poder de convocatoria, Enrique Cortazar desmentía el dicho norteño de Vasconcelos de que ahí donde comienza la carne asada termina la civilización.

Aplausos y vítores, invitaciones a desayunar a la mañana siguiente regocijaban a conferenciantes: No me daba cuenta de cuánto me habían leído , repetía jubiloso Monsiváis. Traigan su pasaporte , aconsejaba Cortazar, porque nos llevaba a San Diego a comprar libros y discos.

Ahora, en su libro Inventario de lugares propicios para la amistad, Enrique Cortazar publica el alegre recuento de esas visitas a Ciudad Juárez y a Tijuana, y lo hace con inteligencia y generosidad. Sus invitados viajamos felices y anhelantes porque la paciencia de Enrique Cortazar aguantó las manías de cada uno y sus más estrambóticas peticiones. La mayoría quería ir de compras al otro lado; Monsiváis y Pacheco, para surtirse de libros y discos. Pacheco se precipitaba sobre los anaqueles de las librerías de San Diego y llenaba su carrito de volúmenes como si estuviera en el súper; Monsiváis se precipitaba sobre los discos. Ambos tenían que comprar otra maleta. Ambos hablaban inglés y José Emilio fue un insuperable traductor del francés.

José Luis Cuevas, quien conquistaba la simpatía de todas las audiencias con sus respuestas originales, compraba también camisas y pantalones ajustados, botas, mocasines y tenis, aunque más de 40 pares esperaran en su ropero.

Carlos Fuentes se hizo gran amigo de Cortazar y le escribió con frecuencia de Europa y de todas las universidades estadunidenses que lo invitaban, ya fuera a dar clases durante cuatro meses o conferencias que lo hicieron recorrer los 40 estados de la unión americana. (Al final de su conferencia el público lo ovacionaba de pie.) Su celebridad y su agenda no le impidieron jamás responder a las miles de invitaciones de Cortazar. Jamás se le hubiera ocurrido rechazar a un amigo que le abrió la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual le permitió escribir La frontera de cristal. Fuentes, quien siempre regresaba de giras triunfantes a su casa de San Jerónimo, afirmaba que nada le gustaba tanto como encontrarse con Cortazar porque lo trataba como a un hermano y lo hacía reír.

Aunque Octavio Paz no dio conferencias, también brindó su solidaria amistad a Cortazar y lo felicitó no sólo por su labor cultural, sino por su poesía. No cabe duda, usted es un poeta . Le dio excelentes consejos cuando recibió de manos de Cortazar Mi poesía será así, el primer libro del joven norteño. Ya Cortazar había visitado al poeta en Harvard y, después de asistir a una de sus conferencias, Marie Jo lo invitó a tomar té en una de esas tardes que Octavio dedicaba no sólo a sus estudiantes de América Latina, sino también de China.