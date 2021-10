¿Y qué hizo Vela Dib? Primero declaró que “el tope no será de 0.54 por ciento, sino que será mucho más alto ( La Jornada, 29/12/20). Y luego, el 11 de diciembre de 2020 dejó las comisiones promedio que cobrarán las 10 Afore –en todo 2021– muy cerca de como estaban en 2020: .80 por ciento. Aunque publicó una disminución de 11.5 puntos base, salvo Pensionissste que bajó de .79 a .53 por ciento (26 puntos base) y la no autorizada a la Afore Coppel (Consar, Comisiones de las Afore para 2021) ¿De qué lado jugaba Vela Dib?

Para Vela no existía posibilidad de que el mercado de las Afore se viera perjudicado : no preveo quiebras . Hay margen para que las comisiones bajen a 0.70 por ciento. En la Consar queríamos lograrlo gradualmente, pero se optó por la forma abrupta del promedio aritmético que no es representativo de un estándar internacional, como lo mencionó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), subrayó. Las Afore pueden absorber una reducción significativa. De la comisiones 50 por ciento se distribuye en partes iguales en dos componentes: 25 por ciento en gasto comercial y otro tanto en utilidades netas. La Junta de Gobierno estimó que el gasto comercial beneficia poco al trabajador, al no educarlo en materia de ahorro para el retiro. Las Afore sólo buscan arrebatarse clientes. Pero él, Vela, pretendía bajarlas sólo a 0.70 por ciento.

Establecidas las comisiones para 2021 y siguiendo con el hecho de que el tope no será de 0.54 por ciento, sino mucho más alto , Vela divulgó, hasta entonces, la aprobación del acuerdo del 12 de febrero de la Junta de Gobierno por el cual se dictaban políticas en la materia, enviado a la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria para el análisis de su impacto regulatorio, y que operarían a partir de enero de 2022 (Consar, la Junta de Gobierno modifica sus políticas y criterios en materia de comisiones, 10/3/21).

¿Quién integraba esa Junta de Gobierno? Al 15/2/21 participaban por el sector gobierno: SHCP, secretario Herrera y subsecretario Yorio; STPS, secretaria Alcalde; Banco de México, gobernador Díaz de León; Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidente Adalberto Palma; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, presidente Ricardo Ochoa; IMSS, Zoé Robledo; (Issste), Luis Ramírez; Infonavit, Carlos Martínez, y Consar, Abraham Vela. Sector obrero: CTM, Abelardo Carrillo y Fernando Salgado; CROC, Salim Kalkach; CROM, Rodolfo Guzmán. Sector patronal: Concamin, Francisco Cervantes.

Para decirlo con AMLO: la Consar, lugar donde lo viejo no murió y lo nuevo aún no nace. Eso sí, estratégicamente orientada por la tibia visión del relevado Abraham Vela Dib (Cfr. al respecto, acuerdo de la Junta de Gobierno de la Consar por el que dicta políticas y criterios en materia de comisiones, DOF, 21/5/21). ¿El nombramiento de Iván Pliego al frente de Consar hará el cambio de la 4T?

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco