Sábado 30 de octubre de 2021, p. 14

La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador podría discutirse en el Senado la primera semana de diciembre, una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, consideró el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

En entrevista, resaltó que este grupo legislativo y sus aliados respaldan el proyecto del Ejecutivo federal, mediante el que busca recuperar el control del Estado sobre la electricidad.

Subrayó, no obstante, que serán cuidadosos en el aspecto de la derogación de los contratos que se tienen con productores privados para no afectar el principio de no retroactividad ni vulnerar, en razón de las leyes vigentes, el estado de derecho .

Resaltó asimismo que ha comenzado a hablar con los grupos parlamentarios en el Senado para tratar de convencerlos de aprobar la medida impulsada por su bancada.

Vamos a respaldar al Presidente para recuperar la economía y la rectoría del servicio eléctrico, así como el sector energético , expresó.

Por separado, el legislador César Cravioto precisó que la iniciativa del Ejecutivo federal es uno de los temas prioritarios de este periodo de sesiones, ya que tiene que ver con recuperar la electricidad, pilar para el desarrollo del país y que cada vez más está en manos de empresa privadas, sobre todo extranjeras, que sólo buscan el lucro.