El comunicador Francisco Muñoz dijo que “a los medios se nos ha estigmatizado; se nos maltrata y tacha de chayoteros, de vendidos, pero no saben los riesgos que implica ejercer el periodismo en los últimos años”.

José Crócker, en tanto, expresó que “cuando se mata a un periodista, no sólo se asesina a la persona, sino el derecho que tiene la sociedad a la información (…) el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio informativo, que no está garantizado en Chiapas”. Jorge Pinto comentó que de nada sirve que las autoridades tengan identificada a través de las cámaras de seguridad a una persona si no la han detenido (...) No es posible que en lugar de estar verificando, los policías estén filmándonos para ver qué estamos haciendo .

El comunicador era originario del municipio de Yajalón, en el norte de la entidad.