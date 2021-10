En un video difundido en redes sociales en el que estuvo acompañado por Guillermo Fernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de Alicia de los Ríos, representante de los colectivos de víctimas y sobrevivientes, señaló que los seleccionados no sólo reúnen el perfil, también la formación, la vocación y convicción para las labores que realizará la comisión.

Son el coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, David de Jesús Fernández Dávalos, así como los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.

El funcionario confió en que a la brevedad procedan a integrar este grupo de trabajo. Esperemos que sea un proceso exitoso y estaremos dando cuenta a la opinión pública de cómo avanza en las investigaciones sobre este lamentable episodio de la historia reciente de nuestro país , comentó.

La selección, mencionó, se desarrolló de manera pública y se transmitieron las entrevistas de 24 de los 25 participantes. Uno de ellos declinó.

Hemos encontrado las aportaciones de un gran número de quienes pueden ser muy importantes en el esclarecimiento de estos hechos .