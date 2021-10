Consultada sobre el tema, Clouthier explicó en entrevista con La Jornada que ambos esquemas se generaron para atender los efectos negativos que creó la pandemia de Covid-19 en las micro y pequeñas empresas, y aunque admitió que el problema no ha desaparecido, ya no hay tantas restricciones de movilidad y las actividades están volviendo a su estado normal.

Por lo que se refiere al Pronafim, en 2019 contó con fondos por 15 millones de pesos, pero en los años siguientes también desapareció , al ya no tener dinero asignado.

Integrado al Anexo 10 y operado por la SE, el esquema tuvo en 2019 un presupuesto de 303 millones de pesos, pero en 2020 sufrió una reducción de fondos para llegar a 240 millones, y en 2021 se contrajo a 144 millones. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 ya no se le asignan recursos. Según la SE, en enero su operación pasó a la Secretaría de Bienestar.

La no asignación de recursos en 2022 para esquemas de ayuda como Microcréditos para el Bienestar y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) obedece a que ambos estaban diseñados para ayudar a los emprendedores en el peor momento de la pandemia, el cual ya pasó, afirmó la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier.

La recuperación ya está en curso: tenemos 18 meses de que esto ha ido caminando y la enfermedad no requiere la misma atención desde el punto de vista de estos recursos. Las necesidades son otras, la de-manda es otra y el estatus de la pandemia es otro , subrayó.

Clouthier señaló que en el momento actual de la pandemia, la SE está apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas con otro tipo de esquemas, basados en la capacitación a los emprendedores para digitalizar sus negocios, utilizar el comercio electrónico, acercarse a proveedurías mayores y acceder a financiamientos específicos, según el perfil de su negocio.

Sin embargo, Axel González, experto en asuntos presupuestales, consideró que aunque la pandemia ya no está en el peor momento, la recuperación económica no es lo suficientemente rápida e incluso hay señales de desaceleración, como lo demuestra el hecho de que el producto interno bruto cayó 0.2 por ciento en el tercer trimestre de 2021, según cifras oficiales.