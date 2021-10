Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 30 de octubre de 2021, p. 11

La Secretaría de Gobernación solicitó a los altos mandos de las dependencias federales y estatales que detecten y cesen a los servidores públicos que hayan participado de forma directa en el círculo cercano, o que estén vinculados con ex servidores públicos de alto nivel que hoy son juzgados en nuestro país o en el extranjero por vínculos con la delincuencia organizada u otros delitos, que por su gravedad hayan puesto en riesgo no sólo a las instituciones, sino que con su actuar permitieron que la delincuencia avanzara en territorios o permeara organismos y corporaciones .

La petición está hecha en un oficio en el que además se demanda tomar medidas para erradicar conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones .

La Jornada posee copia del documento enviado el pasado 19 de octubre por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el que reitera el compromiso de combatir la corrupción, una exigencia que en varias ocasiones ha expuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha llevado a la revisión de quiénes ocupan cargos en áreas de seguridad y justicia en el ámbito federal.

Funcionarios federales revelaron que el oficio, que no menciona a ningún ex funcionario por su nombre, busca desarticular la red de complicidades que aún opera en el gobierno federal y sirve a los intereses del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna y sus principa-les colaboradores.

Las fuentes señalaron que existen casos concretos que preocupan a la actual administración federal, ya que los vínculos creados por García Luna y sus colaboradores más cercanos se extendieron a puestos operativos considerados de bajo riesgo y que aún sirven a una red de corrupción que involucró a instituciones de seguridad e inteligencia y benefició a grupos delictivos.

Fin a nexos con cárteles

La finalidad es terminar con pre-suntos vínculos creados con los cár-teles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva por personajes bajo investigación como Luis Cárdenas Palomino, sujeto a proceso penal por tortura; Facundo Rosas Rosas y Ramón Eduardo Pequeño García, ambos también investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.