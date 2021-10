Acerca de la propuesta de ir a las seis entidades, algunos migrantes no están de acuerdo porque están en estado de shock. Todos somos, incluyéndome, personas que venimos de estar padeciendo la tortura física y mental del INM, al que no le creemos .

Precisó que a los hombres solos que no han realizado ningún trámite les propusieron llevarlos a Guanajuato, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Puebla y Guerrero, donde se les ofrecería trabajo y serían apoyados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Sin embargo, algunos están de acuerdo y otros no , por lo que se ha programado un nuevo encuentro para discutir el punto.

El activista consideró que las autoridades mexicanas vinieron a burlarse de la esperanza de los migrantes de continuar la marcha. No vinieron con la intención de negociar. Se los sacaron de la manga porque su intención era mantenernos aquí y frenar el avance de la caravana .

El director de Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, que también encabeza el contingente, coincidió en que las propuestas no son serias; vinieron a desmantelar la caravana, no a ofrecer una solución. Sólo quieren que se pare la marcha porque se están viendo mal, pero no quieren hablar de los miles y miles que hay en Tapachula . La caravana reanudó la caminata ayer a las 18 horas, del municipio Acacoyahuac hacia la comunidad de Ulapa.