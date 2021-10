Laura Poy y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 30 de octubre de 2021, p. 7

Al anunciar meta cumplida en la vacunación de la población adulta en México, con al menos una dosis, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que se han administrado 125.7 millones de dosis anti-Covid con las que se inmunizó a más de 74 millones de mexicanos.

Informó que 83 por ciento de quienes tienen 18 años y más han recibido al menos medio esquema. Y de ellos, 81 por ciento (60.1 millones) son adultos que completaron su vacunación.

En conferencia matutina desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún hay quienes no han aceptado vacunarse, pero están cambiando de parecer , pues destacó que la mayoría de quienes ahora se hospitalizan o fallecen son los no vacunados .

López-Gatell dijo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, se estimó que sólo 62 por ciento de la población aceptaría la vacuna, pero ya llegamos a 83 por ciento y seguimos persuadiendo a las personas para que vayan a vacunarse. En ese sentido, hay un éxito completo .

Indicó que el operativo Correcaminos desplegó 14 mil 190 centros de vacunación en todo el país, incluyendo las localidades aisladas. Las siguientes etapas contemplan terminar la aplicación de las segundas dosis en 953 municipios de 22 estados; expandir la cobertura en zonas rurales, que prevé acciones casa por casa; aumentar la cobertura en mujeres embarazadas; atender a personas que alcancen la mayoría de edad en 2022, y avanzar en la inmunización de menores con comorbilidades.

Respecto a la resolución de una jueza que dio un plazo de cinco días al gobierno federal para incluir a menores de 12 a 17 en el plan de vacunación, el mandatario federal indicó que vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas .

Afirmó que “tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público (…) El gobierno no puede ser faccioso, es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos y se debe proteger a todos”.

Jueza se excedió: SG