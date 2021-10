Comentó que “todavía no nos responde el gobierno de Estados Unidos, pero hay grupos ambientalistas que se oponían o se oponen –no sé en qué andan ahora– al Tren Maya que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos, como las asociaciones de Claudio X. González”.

De gira por esa entidad, indicó que “afortunadamente nada más hay dos (amparos), porque no deja de haber, sobre todo coyotes, que quieren sacar raja, líderes nailon, abogados huizacheros, que engañan a la gente pensando que van a sacar dinero”.

Acompañado por la gobernadora Layda Sansores San Román, López Obrador expuso que si la gente de Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo no quisiera el Tren Maya, aquellos que están en contra de la transformación tendrían muchas posibilidades de levantar un movimiento de inconformidad y lloverían los amparos, pero no los estoy invocando .

Campeche, Camp., El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de espléndida la obra del Tren Maya, al destacar que la mayoría de la gente en el sureste está a favor de ella. Sólo en el tramo correspondiente a Campeche, la inversión es de 40 mil millones de pesos para la construcción de alrededor de 600 kilómetros de vías férreas. Imagínense cuánto trabajo se está dando. No hay ya fuerza de trabajo suficiente, ya empezó a escasear para las empresas, esto no sucedía en el sureste .

De su lado, Sansores subrayó que hoy es la primera vez que lo veo aquí como Presidente y yo como gobernadora. No puedo evitar la emoción. Sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder, les digo el libro, el poema, el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley: no mentir, no robar, siempre la verdad .

Presumió que Campeche es el paraíso de la seguridad y también hizo hincapié en que en el estado, la mayor incidencia que existe es en violencia familiar y la tala de árboles, por lo que trabajarán a la par del gobierno federal para detener la destrucción de la reserva forestal más grande del país.

Para nosotros, y lo decía muy bien nuestro querido presidente Andrés Manuel, siempre en nuestro corazón y siempre bienvenido, que la selva vale más que el oro, y así lo consideramos nosotros, somos la reserva forestal más grande del país y tenemos que cuidarla como a la vida, como el seguro para la eternidad de las nuevas generaciones .