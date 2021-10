Ante estas dificultades y la inevitable lentitud con que arrancó el Plan Nacional de Vacunación, menudearon las voces que pronosticaban lapsos de años para que México alcanzara el punto al que llegó en menos de 12 meses, y que hasta pedían la cancelación de proyectos de infraestructura para financiar la compra de los biológicos, pretensión fuera de lugar, toda vez que la escasez de las mismas no se debía a la falta de recursos, sino lisa y llanamente a que la demanda mundial superaba con creces a la capacidad de producción de los laboratorios.

Como destacó López-Gatell, otra de las complicaciones previstas era la resistencia de significativos sectores sociales a recibir la vacuna, debido a las supersticiones sin fundamento que han surgido en los años recientes contra estos fármacos. Afortunadamente, no sólo no se presentó este escenario indeseable, sino que los mexicanos acudieron a los centros de vacunación de manera masiva, entusiasta y, salvo algunos incidentes aislados, responsable, ordenada y sensible. En no pocos casos, el involucramiento de la sociedad con la campaña de inmunización cobró un tono festivo a través de bailes y cantos improvisados que, por su espontaneidad, originalidad y manifiesta alegría, fueron noticia más allá de nuestras fronteras.

Sin olvidar por un momento el enorme costo humano que la pandemia se ha cobrado en México, está claro que hay razones sobradas para congratularse por el avance de la vacunación y, sobre todo, por el hecho de que los ciudadanos hicieran suyo un proceso que implicó permanentes desafíos logísticos, económicos, sanitarios, comunicativos y administrativos. Ahora sólo queda mantener la prudencia para evitar nuevos brotes de la enfermedad, y hacer votos porque pronto sea posible dejar definitivamente atrás este duro trance.