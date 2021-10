Erendira Palma Hernández

Mientras la afición celeste se congregó para apoyar a Cruz Azul, el volante Guillermo Pol Fernández señaló que esperan el domingo ante América sacar el espíritu ganador con el cual fueron campeones el torneo pasado, pues se acabaron las excusas para concretar lo antes posible su pase a la liguilla.

El clásico es especial para ambos. No sentimos presión, sino la responsabilidad de hacer las cosas bien, de mostrar la imagen de ese equipo que fuimos. Ya no podemos poner excusas de no tener plantel completo, eso quedó atrás. Debemos ser conscientes, en el presente se requieren buenos rendimientos, ya no hay margen de error, queremos inclinar la balanza a nuestro favor .

Indicó que aunque las Águilas perdieron el jueves ante Monterrey en la final de la Concachampions no esperan a un rival mermado, ya que el América es el líder del torneo y, hasta ahora, el único con clasificación directa a la liguilla.

Es un partido especial, es un clásico. Todos sabemos lo que representa jugar un Cruz Azul contra América, no importa lo que vengan haciendo ambos equipos, es un duelo aparte; los dos trataremos de proponer y dejar una buena imagen. Tendremos un juego complicado, el rival viene haciendo las cosas bien en la Liga Mx , sostuvo.

Después de haber sido campeón, Cruz Azul ha tenido un complicado comienzo de torneo al enfrentar varias bajas y llegará a la jornada 16 con 20 unidades –ubicados en el sexto lugar–. Fernández reconoció que el duelo contra los americanistas puede ser vital en su empeño por terminar entre los cuatro primeros de la tabla general.