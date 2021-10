Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 30 de octubre de 2021, p. a12

Los Bitles, De Birols, Los Bíceps, The Fab Four, El Cuartito de Liverpool, Los Melenudos… Los Virus son los que escribieron Leritbí.

John Lennnon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr serán noticia siempre.

Para conmemorar el primer medio siglo del lanzamiento de su disco póstumo: Let it be, se pone en movimiento gran maquinaria que incluye edición conmemorativa del álbum, en distintos formatos, y un documental, elaborado todo a partir de las 150 horas de grabación disponibles y 60 horas de filmación.

El disco conmemorativo está disponible en las distintas plataformas de música digital (Spotify, por ejemplo), aunque la verdad el sonido remasterizado de la versión en cedé es incomparable.

Además de la versión cedé en álbum doble, que es la básica, hay otras que van aumentando en número de discos, el tamaño del libro, las fotos, la complejidad, la plenitud, el contenido y la bisutería, pero la más amplia de ellas cuesta una barbaridad de dinero.

Con la edición básica tenemos suficiente: el disco 1 trae el contenido original del álbum, remasterizado, y el 2 una selección de las sesiones de grabación, donde Los Bítles echan alegre desmadrito y crean música de primera.

En Spotify tenemos, sin gastar esa fortuna inalcanzable que cuesta la caja más completa (unos 3 mil 800 morlacos), prácticamente todo el material de audio, bajo el título de Let it be (Super Deluxe), en cuatro discos, en crecimiento exponencial conforme vamos avanzando en la escucha, pues pasamos de las versiones originales del disco 1, a los chacoteos, devaneos, gritos y susurros de las tomas alternativas, versiones desechadas y materiales que nos llevan a una experiencia maravillosa, que consiste en sentir que estamos dentro del estudio de grabación, presenciando todo.

De entre esos materiales insólitos, me quedo con la toma 19 de Get Back, donde John Lennon ejecuta esa pieza clásica ¡a puras carcajadas!, algo así como las carcajadas en las partituras de Mozart, que Milos Forman puso en su película Amadeus.

Los chistoretes que gastan Juanito Lennin, Polma Carne, Yorch Harry Song y Ringo Lilingo Starr, son muy divertidos, en especial los de Lennon, por ejemplo cuando Harrison, atribulado, se queja de que lleva meses sin poder completar el par de versos que finalmente conoceríamos como Something in the way she moves / attracts me like no other lover , y John Lennon le ofrece: ¿y por qué no pruebas con: “Something in the way she moves/ attracks me like a cauliflower”?

Como sucede cuando se dan a conocer versiones alternativas de obras clásicas, uno suele preferir las que se desecharon en lugar de las que se publicaron. Lo cierto es que en las sesiones de grabación sucede música en estado puro.

Resulta evidente lo que ya sabíamos, pero se ponen en primer plano valores que los reflectores opacan, por ejemplo el gran sentido de la poesía de John Lennon, cuando canta:

the wild and windy night

that the rain washed away

has left a pool of tears

y uno piensa en el óleo La noche estrellada, de Van Gogh.

También resulta evidente que sin George Harrison la música de Los Beatles no estaría considerada como una de las maravillas del mundo moderno.

La fama protagónica de la pareja Lennin-Macarne siempre ha opacado la magia de Harrison y la eficacia rítmica de Starr.

Sin esa magia harrisoniana, Los Beatles serían sólo fama y temas pegajosos, como lo fueron en su primera etapa, retratada por cierto en el nuevo libro de un beatlemaniano de primera línea: el escritor japonés Haruki Murakami, quien en su flamante volumen de cuentos titulado Primera persona del singular (de Tusquets Editores, distribuido por Editorial Planeta), incluye el relato With the Beatles, donde narra la siguiente epifanía:

Era 1964. El año en que el huracán de la beatlemanía comenzaba a desencadenarse por el mundo entero con febril frenesí.

En el plantel de la escuela preparatoria, una muchacha que vio por única vez en su vida, quedó para siempre en su mente, así:

“Ella caminaba con el paso ligero, airoso, y un leve apremio, haciendo ondear con desparpajo el bajo de la falda de su uniforme, a lo largo de uno de los pasillos del viejo edificio de la escuela. Nos cruzamos en la penumbra, sin un alma alrededor aparte de nosotros. Apretaba contra su pecho, como si de un tesoro se tratara, un elepé cuya cubierta mostraba el retrato en blanco y negro de cada uno de los miembros del cuarteto de Liverpool y cuyo título rezaba With the Beatles. Se trataba de aquella influyente imagen del grupo en que la mitad de cada rostro quedaba oculto en la sombra. Por lo que respecta al recuerdo que guardo impreso en mi memoria, aquella no era la edición japonesa del disco, ni tampoco la estadounidense de título diferente, sino la original británica, aunque se me escapan los motivos por los que recuerdo con tanta claridad dicho detalle”.