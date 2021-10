H

ay diferentes criterios para fijar cuándo la inseguridad pública en México tomó carácter de amenaza política y social. En mi opinión –que desde luego parte de mi experiencia pública–, eso ocurrió a finales de los años 70 y se ratificó tal vez en 1982 con el hallazgo de 17 cuerpos en el río Tula que fueron arrojados allí por la policía del Distrito Federal. Parecía entonces que se había llegado a un límite en cuanto a los alcances del fenómeno.

En abril de 1984, iniciado el gobierno de Miguel de la Madrid, el problema de la violencia criminal fue planteado públicamente por el propio titular del Ejecutivo. Ello conduciría a formular una respuesta de Estado tendente a crear una estructura de operación sustituta del vergonzoso esquema de represión política que muy poco atendía la seguridad pública y mucho lastimaba a la sociedad mexicana.

El gobierno decidió primero limpiar la casa. Resolvió desaparecer policías federales anticonstitucionales, como la de Pesca, Forestal y Turística, que no atendían ni su teórica función y, en cambio, se erigieron como espacios de corrupción y complicidades. Luego extinguió la muy desprestigiada Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), sucedánea del Servicio Secreto del Distrito Federal, y remató suprimiendo la Dirección Federal de Seguridad, que había superado a sus antecesoras en prácticas criminales y represivas. Ello quiso ser el principio de un fin.

En el sistema del que formábamos parte no habíamos sido capaces de entender que, como todo, el delito se transforma constantemente. No previmos el necesario rigor de revisar con antelación que los órganos gubernamentales tuvieran la efectiva capacidad de anticipar los pe­ligros de esa evolución. Nos aferramos a prácticas pasadas y fuimos víctimas de nuestra parálisis. El crimen no se detuvo: se apoderó del campo que veía libre.

No fuimos, pues, capaces de ser actuales, de deducir cómo y qué regiones pronto el crimen invadiría. A Guzmán Loera, El Chapo, la opinión pública lo descubrió hasta el asesinato del cardenal Posadas y sus fugas rocambolescas.

Luego, pese a los indicios de que los cárteles del Golfo y otros de la época sentaban sus reales –hasta llegar, años después, a los más actuales, como los de Santa Rosa de Lima o Los Ardillos de Guerrero–, tales indicadores no se interpretaron y nada preventivo se hizo para contener a esas organizaciones. Hoy allí actúan grupos delictivos de todo calibre; los hay perecederos, como los Caballeros templarios, o inextinguibles, como el cártel de Sinaloa.

De esos y otros grupos criminales poco se supo de su fortaleza y de sus métodos de operación, de sus viejos y nuevos liderazgos, de su financiamiento, abasto de material bélico y de sus mercados locales e internacionales. Si esto no está claro, entonces, ¿sabemos adónde va la violencia?