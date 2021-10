Sin embargo, como se sabe, ninguna institución puede escapar a las condiciones sociales e históricas en que se desarrolla y fue por ello que, a pesar de su autonomía, la mayoría de las universidades no pudieron escapar a las condiciones de antidemocracia que ha vivido México: dos de ellas han sido el corporativismo y la corrupción. En estos casos, la autonomía ha sido violentada y distorsionada por el poder político. Se sabe muy bien que las autoridades universitarias, con frecuencia, son impuestas por las autoridades gubernamentales o grupos de poder a través de juntas directivas aparentemente autónomas, pero también existen otros casos en que ciertos grupos dentro de las instituciones se convierten en dueños de la universidad y logran, con astucia, su independencia de los poderes locales y aun federales. En estos últimos casos, las universidades se convierten no sólo en un botín económico sino también político a partir del manejo del presupuesto y de la manipulación o represión de jóvenes que mantienen en la ignorancia sobre la conformación interna del poder o mediante su perversión al convertirlos en aprendices de mafiosos.

El otro modo de anular la autonomía fue la estrategia neoliberal puesta en marcha por Carlos Salinas de Gortari, quien desde el gobierno impuso una serie de mecanismos, bien conocidos por los universitarios y que han establecido la fragmentación del salario mediante becas que tienen que ser logradas a partir de un esfuerzo extra. En otras palabras, un profesor de tiempo completo titular del más alto nivel cobra alrededor de una tercera parte de su salario base (para que no tenga consecuencias para su jubilación) y a él se agregan becas de varias clases que sólo puede obtener si imparte más clases de las exigidas; si ofrece conferencias, si modifica planes y programas de estudio o si publica libros y papers (buenos, malos o regulares, no importa) entre otras actividades establecidas con acuciosidad en tabuladores. El profesor tiene que acceder a esos puntos para ganarse las becas, es decir, trabajar a destajo: cuántos ladrillos pegaste cuánto te pago. Esto ha implicado la implantación de un productivismo cuya calidad no es sancionada pero también la dedicación a temas de investigación que, por arte de magia, no tocan, salvo destacadas excepciones, la grave problemática por la que atraviesa el país. Así se ha logrado silenciar a la comunidad universitaria.

Todo esto nos lleva a proponer que el Presidente de la República, si realmente quiere acabar con el neoliberalismo en las universidades: 1) establezca una serie de medidas que erradiquen realmente a las mafias que controlan esas casas de estudio; 2) elimine la fragmentación del salario y su perversión para conseguirlo, y 3) establezca las bases para una jubilación digna.

* Profesor-investigador de la UAM-I