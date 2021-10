Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de octubre de 2021, p. 17

Madrid. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este jueves que sus objetivos de cara a la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), que comienza el próximo fin de semana, serán principalmente dos: recortar a lo largo de esta década las emisiones de dióxido de carbono y aumentar considerablemente los fondos para el financiamiento que deberán aportar los países ricos para las zonas desfavorecidas del planeta.

Si no hacemos algo ahora, vamos a llegar a hitos irreversibles , advirtió la funcionario europea.

Von der Leyen compareció en Bruselas para fijar una postura de la región de cara a la histórica COP26, que aspira a convertirse en una cita en la que se fijen los grandes compromisos de los países para evitar el calentamiento del planeta y sus consecuencias devastadoras en el medio ambiente.

Dos de los principales puntos a negociar son las fechas y los ritmos de cada país, sobre todo de los más contaminantes, para alcanzar la ansiada cifra de cero emisiones de dióxido de carbono. La segunda, también vital para una transformación global, es el compromiso financiero para aportar a los países más pobres, en el que se propone una cifra anual de 100 mil millones de dólares, que deberían provenir de las economías ricas.

No es cuestión de 30 o 40 años, es ahora, es en esta década, cuando tenemos que hacerlo mejor. Si no, vamos a llegar a hitos irreversibles , comentó, y explicó que desde 2010 las emisiones han crecido 1.3 por ciento al año, con un pico de 2.6 por ciento en 2019. El punto de partida no es bueno, ni en lo financiero ni en lo climático .

Insistió en que cuanto más esperemos, más cara será la transición de las energías fósiles a las renovables; no obstante, el PIB de la UE ha crecido 60 por ciento desde 1990, mientras sus emisiones de dióxido de carbono han caído 31 por ciento. Ese es un mensaje alentador: puedes recortar polución y generar desarrollo económico .

Sobre el financiamiento a los países más pobres, explicó que la cuantía firmada en París fueron 100 mil millones de dólares al año entre 2020 y 2025, pero el pasado ejercicio sólo se reunieron 79 mil 600 millones.

La ex ministra de Defensa alemana expuso que durante la conferencia de Glasgow, Escocia, además de negociar los citados puntos y de intentar establecer una hoja de ruta para medir futuros éxitos y fracasos en los compromisos, lanzará tres iniciativas paralelas.

La primera, de la mano con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, versará sobre el metano, gas que calienta la atmósfera hasta ocho veces más que el dióxido de carbono. Su objetivo será reducir esas emisiones 30 por ciento en 2030 respecto a 2020 y cuenta ya con el apoyo de 60 países.