De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 29 de octubre de 2021, p. 15

Durante varios meses se ha transmitido en canales de televisión publicidad de un producto que se ofrece como solución a la disfunción eréctil. Apenas ayer, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta para que las personas eviten adquirirlo porque carece de registro sanitario.

Indicó que la venta de las pastillas que se identifican como Black is the New Blue no está autorizada en el país. Tampoco hay evidencia o estudios que garanticen su seguridad, calidad o eficacia.

El organismo indicó que el consumo de la mercancía representa un riesgo para la salud. Las pastillas tienen como nombre comercial ADULT-T, mismas que no se deben vender por ninguna vía, ni distribuirse por servicios de paquetería o mensajería.