El acceso no equitativo a las pruebas de Covid-19, a los tratamientos y las vacunas prolonga la pandemia en el mundo entero y presenta el riesgo del surgimiento de nuevas variantes, más peligrosas, que podrían escapar a los medios de lucha contra la enfermedad , subraya el texto.

Asesores de líderes del G-20 piden contribuir

Los 20 países más ricos del mundo deben superar las diferencias para establecer urgentemente nuevos mecanismos globales con el fin de hacer frente a futuros desastres sanitarios, dijo en una carta un grupo de altos funcionarios que asesoran a los líderes del G-20.

La próxima pandemia puede llegar en cualquier momento y no estamos preparados. Incluso puede ocurrir mientras el mundo todavía lidia con el Covid-19 , se dice en el documento difundido por Reuters.

La misiva fue firmada por el jefe de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers, el ministro principal de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, copresidentes de un panel del G-20 que revisa los preparativos para una pandemia, por el ex primer ministro británico Gordon Brown y el ex primer ministro italiano Mario Monti, quienes tienen funciones dentro de la OMS.

Los cinco dijeron que el G-20 debe crear una junta permanente que reúna a los ministros de salud y finanzas encargados de hallar los fondos necesarios para prepararse y evitar futuras pandemias. El nuevo foro complementaría a la OMS, proporcionando una fuerza política y financiera más clara que la que la agencia de la ONU puede reunir actualmente.

Cuba autorizó el uso de su vacuna Abdala en casos de emergencia con niños de 2 a 11 años. Las autoridades de la isla confirmaron además que más de un millón de niños y adolescentes cubanos entre 2 y 18 años han recibido dos dosis de Soberana 2.

China confinó a los habitantes de la ciudad de Heihe después de la aparición de un solo caso de Covid-19, con lo que suman tres localidades cerradas.

La pandemia ha dejado en el mundo 245 millones 386 mil 525 casos confirmados y 4 millones 977 mil 785 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins.