Con dureza, recordó: no se me va a olvidar , el haber abandonado a paso rápido Ciudad Universitaria –en 2000–, cuando fue candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dejando atrás por pies una gran provocación montada.

En la octava base aérea militar de Mérida, donde realizó su conferencia matutina, aclaró que el suyo no es un cuestionamiento a los jóvenes, ¡que vivan los estudiantes! Ellos son la levadura de todos los movimientos; no es para nada afectar la autonomía o querer inmiscuirnos .

El mandatario adelantó: “ya viene el cambio de rector, ¿y quiénes deciden? Se me va a decir: ‘formalmente, el Consejo Universitario’; ¡sí, cómo no!, el Consejo Universitario, formalmente, pero hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor José Narro, que desde hace tiempo maneja la UNAM. Si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la universidad, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM; pues no puedo hacer ninguna propuesta, además de que no es ese el propósito.”

El Presidente se defendió, porque “soy respetuoso de la autonomía de la UNAM y me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas y de ser el primer presidente de México egresado de ahí, donde también estudiaron dos de mis hijos; o sea, soy parte de la UNAM, pero todas las instituciones requieren renovarse.