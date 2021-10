Néstor Jiménez, Roberto Garduño y Luis Boffil

Periódico La Jornada

Viernes 29 de octubre de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el mecanismo con el cual se otorgan las participaciones federales a los estados requiere una reforma, pero sin politiquería , aunque al mismo tiempo deben administrar mejor y acabar con la corrupción y los lujos en los gobiernos locales.

También consideró que necesitan aumentar la recaudación que les compete, como los cobros de impuesto de nómina, predial o de agua potable para que tengan más independencia económica, pero ligado a mayor austeridad.

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas se redujo por el uso que le han dado los estados, sumado a los problemas para el pago de la nómina de trabajadores por parte de algunos gobiernos locales, el mandatario expuso que “los estados más emproblemados son los que tienen más corrupción, con deudas de miles de millones de pesos, que destinan mucho dinero a lo superfluo.

Adelantó: nosotros vamos a adelantar participaciones para el pago a trabajadores, médicos y maestros, pero sí se requiere una reforma y que se acaben los lujos ; si se cambia esa política y hay austeridad alcanza el presupuesto, agregó.

Como ejemplo de los gastos superfluos de las administraciones locales, y en referencia a Silvano Aureoles, indicó: ya no está el ex gobernador de Michoacán y no tiene caso ya hablar de su gobierno, pero imagínense cuánto gastaba en alquiler, en renta de helicópteros; cuánto erogan algunos gobiernos en el pago de publicidad .

El jefe del Ejecutivo federal les recomendó no comprar ni rentar aviones para su servicio, ya que no es con esas fantochadas como se adquiere autoridad; eso es para pequeños faraones, acomplejados .

Además, hay alcaldes, regidores y funcionarios estatales y municipales que ganan hasta 250 mil pesos mensuales. Si eso no se corrige, nunca les va a alcanzar el presupuesto, advirtió.