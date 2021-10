Guanajuato, Gto., El gobierno estatal, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), continúa empanizando el Poder Judicial, consideró la bancada de Morena en el Congreso local, que designó consejero de ese ente público a Alfonso Ruiz Chico, ex encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno en la administración del actual mandatario, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y ex secretario estatal del blanquiazul.

En tribuna, el líder de la fracción legislativa de Morena, Ernesto Millán Soberanes, lamentó que la Jucopo postulara a Ruiz Chico como consejero del Poder Judicial. Argumentó que el PAN sigue adueñándose de esa institución y de los consejos ciudadanos que pertenecen a la gente.

Además, consideró que el también ex diputado y ex regidor panista no cumple con los requisitos que el artículo 85 de la Constitución estatal impone, pues no se distingue por sus antecedentes en el ejercicio de la profesión jurídica.