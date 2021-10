Hoy que Morena retoma y llama a organizarnos y platicar con la gente, y quien venga aquí sólo por espacios de representación, que le vaya buscando por otro lado , dijo Ávila, quien resaltó que la experiencia de la legislatura pasada fue que Morena no se trata de proyectos individuales, sino colectivo.

El diputado Gerardo Villanueva afirmó que Morena debe tener cuidado de los grupos o personas que pretendan controlar al movimiento.

Pese a que se ha identificado con el grupo político del secretario de Gobierno, Martí Batres, Villanueva sostuvo que se trata de una premisa alejada de la realidad porque “el gran grupo, la gran corriente, es Morena.