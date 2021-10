A

últimas fechas, han menudeado los estudios de alcance regional sobre la pandemia y sus consecuencias. Entre los que he tenido oportunidad de examinar me ha parecido de especial interés uno dedicado al África subsahariana: 47 naciones y dos territorios no autónomos que, a mediados de los años 60 del siglo XX, hallaron causa común en la desnuclearización del continente. Un trabajo aparecido el presente mes examina los efectos de la pandemia sobre las economías subsaharianas, con especial énfasis en la situación de su deuda externa y cuidadoso análisis de sus acciones para responder a la emergencia sanitaria y otras exigencias conexas.*

Ofrezco un resumen de algunos contenidos que encierran, a mi juicio, lecciones útiles para otros países en desarrollo, en especial los de ingreso bajo.

Quizá la región más pobre del planeta, África subsahariana, de manera que no deja de parecer paradójica, ha resultado una de las menos golpeadas por la pandemia. Si bien aloja a 14 por ciento de la población mundial, para septiembre de 2021 aportaba sólo tres de cada 100 contagios de Covid-19 en el mundo e igual proporción de los decesos: 3 por ciento. Entre los factores que podrían explicarlo se cita la alta proporción de población joven y a los tempranos confinamientos preventivos establecidos por muchos de sus países desde marzo de 2020 . Acudieron al endeudamiento para financiar paquetes de estímulos en auxilio de los grupos en riesgo y las empresas afectadas, soluciones educativas creativas e inversiones en infraestructura de salud , subrayan los autores.

Emplean la expresión endeudamiento pandémico para aludir a aquella parte de la deuda contratada que rebasa la acumulación esperada de deuda y, por la crisis de Covid, excede las proyecciones esperadas . Para la región en su conjunto, la deuda pandémica se calcula en 8.5 por ciento por encima de la proyectada. En relación con el producto, antes de la pandemia (2019) la deuda se cifró en 55.4 por ciento y, con la pandemia, se estima en 63.1 por ciento para 2020 y 60.3 por ciento para 2021.

Se agudiza así, en nuevos términos, un dilema que la región ha resentido largo tiempo. Ahora muchos países de África subsahariana acuden al endeudamiento para financiar dosis adicionales de vacunas y transitar la difícil transacción entre el costo en vidas y el apego a la prudencia financiera que, a mediano plazo, favorecería el desarrollo de redes de protección y servicios sociales esenciales .