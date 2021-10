Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 28 de octubre de 2021, p. 15

Ante la creciente incorporación de nuevas tecnologías adquiridas por gobiernos en Latinoamérica para el espionaje a opositores y activistas, organizaciones sociales demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir estándares para evitar violaciones a derechos humanos. Ante relatores del organismo, se denunció el caso mexicano con el software Pegasus, adquirido en gobiernos pasados con total opacidad , bajo el pretexto del combate al crimen organizado, que derivó en el seguimiento a opositores.

Durante una audiencia virtual, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo que, paradójicamente, la polémica adquisición de ese programa estuvo relacionada con serios indicios de colusión con el crimen organizado, contra el que supuestamente iba dirigida la compra de este equipo. En su lugar, se terminó espiando al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia o al grupo de expertos de la CIDH que colaboró en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Hasta donde se conoce, el programa fue operado por la Procuraduría General de la República, el Ejército y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se atacó a periodistas y el caso más grave fue el de Cecilio Brito, quien fue asesinado a dos semanas de que le fue implantado el seguimiento.