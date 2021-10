Carlos Figueroa y Emir Olivares

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada

Jueves 28 de octubre de 2021, p. 5

El gobierno de México se comprometió con el de Estados Unidos a deportar a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera común, aseveró el embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar.

Durante una visita de trabajo que realizó por la zona fronteriza entre Tamaulipas y Texas, el diplomático también alertó que los coyotes son criminales que engañan a los migrantes procedentes de Centroamérica, prometiendo que cruzarán fácilmente, para lo que cobran hasta 8 mil dólares por persona. Son ellos, agregó, quienes formaron la caravana migrante que se dirige a Estados Unidos, pero al llegar serán deportados.

La embajada estadunidense en México difundió un comunicado en el que da cuenta de la visita de Salazar a diversos puntos de la franja fronteriza. En esa visita el diplomático enfatizó: Las personas que intenten entrar a Estados Unidos fuera de la ley serán detenidas. Estados Unidos y México se han comprometido a retornar a estos migrantes a sus países de origen .

Sin embargo, esas expresiones se dan después de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la administración de Andrés Manuel López Obrador no deportará a los migrantes que sean retornados por autoridades estadunidenses.

Como parte de sus actividades en aquel punto fronterizo, el embajador ofreció una conferencia de prensa en el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, donde calificó de vía muy dolorosa a la caravana migrante que inició hace unos días en Tapachula, Chiapas.