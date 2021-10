Sonriente, presumió la publicación del diario inglés Financial Times, que el lunes lo ubicó en segundo lugar en popularidad entre los ciudadanos de sus respectivos países, debajo del primer ministro de la India: no es mi persona, es la confianza de la gente y es para orgullo de México .

La capacidad del Presidente para responder a cuantas amplísimas y casi interminables preguntas se le formularon fue de reconocer nuevamente. En una de ellas se refirió a la responsabilidad que tiene enfrente el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo: porque no tiene derecho a fallar, no puede fallarle al pueblo de Sonora, porque la gente se ha portado a la altura de las circunstancias. Lo de los ex gobernadores ya es otro asunto (en referencia al entonces panista Guillermo Padrés), ya es una etapa nueva la que se inaugura, se inicia en Sonora y hay que aprovecharla, y no caer en los mismos vicios, en los mismos errores, y nosotros vamos a ayudar mucho al pueblo .

Se dio tiempo para agradecer a diputados y senadores, porque se aprobó la Ley de Ingresos.