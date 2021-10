Fermal estaba en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal federal, el cual estipula: Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes .

El 15 de octubre de 2018, cinco días después de que se inició la gestión del hoy ex alcalde leonés Héctor López Santillana, Hernández Cano signó el convenio respectivo con Jonathan Orlando Jiménez Zamora, administrador único de Fermal, compañía incluida en la lista de empresas que facturan operaciones simuladas que el SAT publicó el 27 de agosto de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación.

Según el contrato firmado con Jorge Hernández, Fermal Diseño y Publicidad –constituida el 15 de marzo de 2016– tiene su domicilio en la calle General Porfirio Díaz número 1000, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El ahora ex titular de comunicación social pagó 980 mil pesos por el desarrollo de la imagen del plan de gobierno de López Santillana, así como de sus programas de seguridad y prevención.